Amasya’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AMASYA’DA DEPREM MÜJDESİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, deprem 12.23’te, merkez üssü Gümüşhacıköy olan bir sarsıntı olarak kaydedildi. Yerin 10.07 kilometre derinliğinde meydana gelen bu deprem, özellikle Amasya kent merkezi ile çevresindeki illerde ve Samsun’un doğu bölgelerinde hissediliyor.

VATANDAŞLARDA KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

İlk hesaplamalara göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yarattı. Depremin ardından birçok kişi ev ve iş yerlerinden dışarıya çıkmayı tercih etti.