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Amasya’da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

BAKAN YERLİKAYA’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme dair sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Depremin Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas gibi çevre illerde de hissedildiğini belirten Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini aktardı.

AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR SAHA TARAMALARINA DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

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