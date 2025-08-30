Amasya’da 78 Kg Yayın Balığı Yakalandı

AMASYA’DA YAKALANAN YAYIN BALIĞI

Amasya’da Yeşilırmak nehrinde 78 kilogram ağırlığında ve 2 metre 20 santimetre uzunluğunda bir yayın balığı ele geçirildi. Ziyaret Beldesi mevkisinde avlanma gerçekleştiren balıkçı Aslan Eftelioğlu, üç arkadaşıyla birlikte yakaladıkları bu devasa balığı, şehir merkezinde bulunan bir balıkçı dükkanında sergilemeye başladı.

AVLANMA SÜRECİ VE HAZIRLIK

Eftelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balığı yakalayabilmek için yaklaşık 2 saat boyunca çaba sarf ettiklerini ve sonunda balığı karaya çıkardıklarını ifade etti. “Yayın balığını Ziyaret beldesinde tuttuk. Balık, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında. Parçalara ayırdıktan sonra vatandaşlarımıza servis edeceğiz.” şeklinde konuştu. Dükkanına gelen bazı vatandaşlar ise muhteşem yakalamayı görüp balıkla fotoğraf çektirdi.