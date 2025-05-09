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Amasya’da Afet Tatbikatı Yapıldı

AMASYA’DA AFET TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Amasya’nın Suluova ilçesinde, “Sarsıntıda Şefkat: Ebelik ve Afet Yönetimi” projesi kapsamında bir afet tatbikatı yapıldı. Bu proje, Amasya Üniversitesi Yarının Ebeleri Kulübü tarafından yürütülüyor ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES Programı tarafından destekleniyor. Tatbikat, Yedikır bölgesinde gerçekleştirildi.

AFAD EKİPLERİ VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

Tatbikata, AFAD ekipleri ile Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Suluova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları katıldı. İki farklı senaryo üzerinden yürütülen tatbikatta, ilk senaryoda bir gebe kadın ve yakınının enkaz altından kurtarılması sağlandı. İkinci senaryoda ise doğum yapmakta olan bir gebenin, enkaz altında doğumunun gerçekleştirilmesi ve güvenli bir şekilde kurtarılması hedeflendi.

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