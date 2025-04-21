Amasya’da Ahşap Usta Rahle Yapıyor

AHŞAP OYMA USTASI RAHLEYİ SAKLIYOR

Amasya’da yaşayan bir ahşap oyma ustası, el emeğiyle yaptığı rahleyi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşacağı gün için saklıyor. Kur’an-ı Kerim’in okunması için kullanılan özel bir masa olan rahleyi yapan Yücel Görkem, üstünü gül motifleriyle süslediği bu eseri, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne access sağlayacağı gün ezan okuyacak imama hediye edilmesi için koruyor.

RAHLE SATILIK DEĞİL

Tek bir ağaç parçasının dikkatli bir şekilde işlenmesiyle oluşan rahlenin satışa sunulmadığını belirten 54 yaşındaki Görkem, “Bu rahle satılık değil. Özgür Filistin’de Mescid-i Aksa’da cuma namazını kıldıracak ilk imamın olacak bu eser. Çok isteyen var. Ama satmıyorum. Çünkü satmak için yapmadım. Onun yeri var,” diyor.

İLERİDEKİ GÜN İÇİN HAZIRLANMIŞ

Görkem, “Eğer ben Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşacağı günü göremezsem bu eserimi birilerinin oraya götürmesini çok istiyorum,” şeklinde konuşarak, yaptığı işin manevi anlamına da dikkat çekiyor.