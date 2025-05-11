Amasya’da Altın Kasa Çalındı

AMASYA’DA ALTIN DOLU KASA ÇALINDI

Amasya’da, altınlarla dolu bir çelik kasanın çalınması olayında, yaşlı adamın torunu ve onun eşinin kardeşi gözaltına alındı. Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde 73 yaşındaki O.Ö’nün evinde gerçekleşti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENİP GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, evin kapısının zorlanmadan açıldığını tespit etti. O.Ö’nün eşi E.D. (20), eşinin kardeşi K.D. (20) ve K.D.’nin kardeşi G.D. (18) üzerinde şüpheler oluştu. Bu şüpheliler gözaltına alındı. Çalınan çelik kasanın içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın bulunduğu öğrenildi.

KASA DEREDEN BULUNDU

Çelik kasa, olaydan sonra yapılan çalışmalar sonucunda, evden 15 kilometre uzaklıktaki bir dere içinden ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.