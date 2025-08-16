Haberler

Amasya’da ambulans kaza yaptı

KAZA ANINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Amasya’da meydana gelen bir trafik kazası, ambulansın kavşakta hafif ticari bir araca çarpmasıyla gerçekleşti. Olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bekir Numan Demir’in kullandığı 57 ABU 934 plakalı ambulans, İpekköy mevkiindeki sebze hali kavşağında Ahmet Ferit Uzunalioğlu’nun yönetimindeki 05 AF 521 plakalı minibüsle çarpıştı.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü ve yanındaki Mert Yiğit Kara ile ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyenleri Kader Tuncay ve Öznur Ece Yavuzaslan yaralandı. Olayın ardından durumu polise ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Kazanın gerçekleştiği an, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

