Amasya’da Araç Ve Ambulans Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA BEŞ KİŞİ YARALANDI

Amasya’da bir hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu beş kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İpekköy mevkiinde Ahmet Ferit Uzunalioğlu’nun kullandığı 05 AF 521 plakalı hafif ticari araç, Bekir Numan Demir’in yönetimindeki 57 ABU 934 plakalı ambulansla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın ardından araç takla atarak trafik levhalarına çarparken, sürücü Ahmet Ferit Uzunalioğlu ile yanındaki Mert Yiğit Kara, ambulans sürücüsü Bekir Numan Demir ve ATT’ler Kader Tuncay ile Öznur Ece Yavuzaslan yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Kazayı araştırmak üzere inceleme başlatıldı.