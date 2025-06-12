Amasya’da Asker Eğlencesinde 39 Kişi

ASKER EĞLENCESİ SONRASI GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Amasya’da gerçekleştirilen asker eğlencesinde sunulan yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi ihtimaliyle hastaneye gitti. Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki bir evde yapılan eğlenceye katılan birçok kişi, yemeğin ardında çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

OLAYIN SEBEPLERİ VE HASTANEA YETİŞİMİ

Rahatsızlanan kişilerden bazıları, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Diğerleri ise mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.