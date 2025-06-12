Amasya’da Asker Eğlencesinde Zehirlenme

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Amasya’da bir asker eğlencesi sonrasında rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde düzenlenen eğlencede meydana geldi. Davetlilere tavuklu yemek sunulmasından sonra, katılanlar arasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi şikayetler baş gösterdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Rahatsızlanan kişilerin bir kısmı, yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleriyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Diğer bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine başvurdu. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.