Amasya’da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, evinde bıçaklanan bir kadın hayatını kaybetti. Olayda şüpheli olarak gösterilen kadının oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

TARTIŞMA VE MÜDAHALE

Aktarılan bilgilere göre, Sofular Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Saliha K. ile 28 yaşındaki oğlu M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını vücudunda bıçak yaralarıyla kanlar içinde buldu.

Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Saliha K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.