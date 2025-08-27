Haberler

Amasya’da Bir Şahıs Yükseklikten Düştü

Olayın Gerçekleştiği Yer

Amasya’da bir cami kubbesinde tadilat yapmakta olan bir kişi, dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Gerçekleşen Kaza

Edinilen bilgilere göre, merkezdeki Kaleköy’de caminin tadilat işini üstlenen 57 yaşındaki Ahmet Afan, kubbe üzerinde dengesini kaybetti ve yere düştü. Kayseri’den gelen Afan, olay anında hayatını kaybetti.

Acı Hadisenin Sonrası

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

