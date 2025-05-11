Amasya’da Çalınan Altın Kasası İçin Gözaltı

EV ARASINDAKİ ALTIN HIRSIZLIĞI

Amasya’da bir yaşlı adamın evinde bulunan altın dolu çelik kasanın çalınması olayıyla bağlantılı olarak, yaşlı adamın torunu, torunun kocası ve kocanın kardeşi gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde bulunan O.Ö’ye ait 73 yaşındaki adamın evinden altın dolu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili derinlemesine bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖZALTILAR

Ekipler, evin kapısının zorlanmadan açıldığını fark etti. Bu durum üzerine O.Ö’nün şüphelendiği torunu E.D. (20), torunun kocası K.D. (20) ve K.D.’nin kardeşi G.D. (18) gözaltına alındı. Çalınan çelik kasa, spiral makinesi kullanılarak açıldıktan sonra yaklaşık 2 milyon lira değerinde altınlarla birlikte kaybolmuştu. Kasanın bulunduğu yer ise evden 15 kilometre uzakta, bir dere yatağı oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.