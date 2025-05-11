Amasya’da Çalınan Kasa Bulundu: Üç Kişi Yakalandı

ÇELİK KASANIN ÇALINMASI

Amasya’da bir yaşlı adamın evinden ait 2 milyon TL değerindeki altınlarla dolu çelik kasa çalındı. Olayın ardından polis, çalınan kasayı 15 kilometre uzaklıkta bir dere yatağında buldu. Hırsızlık olayına karıştığı düşünülen yaşlı adamın torunu ve ailesinden iki kişi gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde ikamet eden O.Ö, akşam saatlerinde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti ve durumu hemen polise bildirdi. Evin kapısının anahtarla açıldığını tespit eden polis, incelemelerini derinleştirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinin teknik takibi sonucunda, evin anahtarını daha önceden alan torun E.D. (20) şüpheli olarak belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Çelik kasanın götürüldüğü ve kesildiği Belmebük Mahallesi’nde yapılan araştırmada, hırsızlığı gerçekleştiren E.D. ile birlikte kocası K.D. ve kocasının kardeşi G.D. yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasanın atıldığı dere yatağı ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyun içinden çıkartıldı. Alınan altınlar ve çelik kasa, yaşlı adama iade edildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak damat ve kız kardeşi, adliyeye sevk edildi. Damat, basın mensuplarının “Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?” sorusuna herhangi bir yanıt vermedi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.