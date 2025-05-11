Amasya’da Çelik Kasa Çalındı

AMASYA’DA ÇALINAN ÇELİK KASA VE ALTINLAR

Amasya’da O.Ö.’nün (73) evinden içerisinde 2 milyon 77 bin TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Olay, O.Ö.’nün torunu, damadı ve damadının kardeşinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Durum, dün Hacılar Meydanı Mahallesi’nde gerçekleşti. Geç saatlerde evine dönen O.Ö., çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti. Ardından, O.Ö. durumu hemen polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, evin kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olaya dair geniş çaplı fiziki takip, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda O.Ö.’nun torunu E.D.’nin (20) evin anahtarını daha önce temin ettiği anlaşıldı.

KASA VE ALTINLARIN BULUNMASI

Polis, çalınan çelik kasanın Belmebük köyü yakınlarındaki bir dere yatağına götürüldüğünü belirledi. Burada, spiral ile açılan kasadaki 2 milyon 77 bin TL değerindeki altınların çalındığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak torun E.D. ile damat K.D. (20) ve damadın kardeşi G.D. (18) kendi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda K.D.’nin evinde çalınan altınlar ele geçirildi. Çelik kasa, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Çalınan altınlar ve boş kasanın O.Ö.’ye teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.