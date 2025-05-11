Haberler

Amasya’da Çelik Kasa Çalındı

Amasya’da yaşı 73 olan O.Ö., evindeki 2 milyon TL değerindeki altının bulunduğu çelik kasanın çaldığını fark etti. Olay üstüne polis, yaptığı araştırmalarla çelik kasayı buldu. Kasa, 15 kilometre mesafedeki bir dere yatağında spiralle kesilmiş halde bulundu.

YÜRÜTÜLEN İNCELEME SONUCU GÖZALTI

Yaşlı adam, Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki evine geç saatlerde döndüğünde çelik kasanın yerinde olmadığını gördü ve durumu hemen polise bildirdi. Polis, kapının herhangi bir zorlanma olmadan anahtar ile açıldığını tespit etti. Araştırmalar devam ederken, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri teknik takibe başladı. Bu takibin ardından, torunun evin anahtarını daha önce elde ettiği belirlendi.

KASANIN BULUNMA YERİ VE TUTUKLAMALAR

Çelik kasa, 15 kilometre uzaktaki Belmebük Mahallesi’nde, torun E.D. (20) ve eşi K.D. (20) ile eşi G.D. (18) tarafından spiralle kesilerek içindeki altınların alındı. Üçü de yakalanıp gözaltına alındı. Kazanın atıldığı dere yatağındaki suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkarılması ile çelik kasa ve içindeki altınlar yaşlı adama iade edildi.

Torun E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve G.D. adli mercilere sevk edildi. Damat K.D., gazetecilerin “Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?” sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Athletic Bilbao Alaves Hangi Kanalda?

La Liga'da Athletic Bilbao ile Alaves arasında oynanacak kritik maçın yayın bilgileri ve izleme detayları spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Haberler

Anadolu Anneleri Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor

Ankara Etnografya Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde "Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler" sergisi ziyarete başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.