Amasya’da Çelik Kasa Çalındı

Amasya’da yaşı 73 olan O.Ö., evindeki 2 milyon TL değerindeki altının bulunduğu çelik kasanın çaldığını fark etti. Olay üstüne polis, yaptığı araştırmalarla çelik kasayı buldu. Kasa, 15 kilometre mesafedeki bir dere yatağında spiralle kesilmiş halde bulundu.

YÜRÜTÜLEN İNCELEME SONUCU GÖZALTI

Yaşlı adam, Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki evine geç saatlerde döndüğünde çelik kasanın yerinde olmadığını gördü ve durumu hemen polise bildirdi. Polis, kapının herhangi bir zorlanma olmadan anahtar ile açıldığını tespit etti. Araştırmalar devam ederken, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri teknik takibe başladı. Bu takibin ardından, torunun evin anahtarını daha önce elde ettiği belirlendi.

KASANIN BULUNMA YERİ VE TUTUKLAMALAR

Çelik kasa, 15 kilometre uzaktaki Belmebük Mahallesi’nde, torun E.D. (20) ve eşi K.D. (20) ile eşi G.D. (18) tarafından spiralle kesilerek içindeki altınların alındı. Üçü de yakalanıp gözaltına alındı. Kazanın atıldığı dere yatağındaki suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkarılması ile çelik kasa ve içindeki altınlar yaşlı adama iade edildi.

Torun E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve G.D. adli mercilere sevk edildi. Damat K.D., gazetecilerin “Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?” sorusuna yanıt vermekten kaçındı.