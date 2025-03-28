Amasya’da Çiftçilere Kuraklığa Dayanıklı Tohum Desteği

AMASYA’DA ÇİFTÇİLERE TOHUM DESTEĞİ

Amasya’da çiftçilere toplam 13 milyon TL değerinde kuraklığa dayanıklı yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sunuldu. Yüzde 50 hibeli olarak 21 bin 40 dekar alanda ekilecek 1.052 torba ayçiçeği tohumu ve 4.625 dekar alanda ekilecek 55.500 kilo nohut tohumu, düzenlenen törenle çiftçilere verildi.

GIDA GÜVENLİĞİNE VURGU

Amasya Valisi Önder Bakan, “Gıda sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir hammadde olan ayçiçeği ile mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından olan nohut üretimini arttırmak, dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde, ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir” dedi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan 1.052 torba ayçiçek tohumu ile 21 bin 40 dekar alanda üretim yapılacağını, 55 bin 500 kilo nohut tohumuyla 4.625 dekar alanda da üretim sağlanacağını belirtti. Vali Bakan, “Bu proje ile ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla, tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarımızın da en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

ÜRETİM PLANLAMALARI DEVAM EDİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, “Kuraklık etkilerini en aza indirmek amacıyla üretim planlaması yapılmaktadır. Bunun yanında genel bütçe yani bakanlığımız bütçesiyle ve dış kaynaklı projelerle de üretim girdilerinin temini sağlanarak üreticilerimizin daha karlı üretim yapmasını sağlamaya çalışmaktayız” dedi. Dağıtım programına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile MHP İl Başkanı Mustafa Akgül de katıldı.