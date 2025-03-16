Amasya’da Çiftçinin Dondurucu Koruma Başarısı

ÇİFTÇİNİN YENİ YÖNTEMİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Amasya’da, bir çiftçi Şubat ayının son günlerinde erken tomurcuk açan 400 meyve ağacını korumak için uyguladığı ‘dondurarak dondan koruma sistemi’ sayesinde başarılı bir sonuç elde etti. İki hafta öncesine kadar buz ile kaplanan ağaçlardaki meyveye dönüşecek çiçeklerin yüzde 80’i güvende kaldı. Bu uygulamanın sonucu, gözlemleyenlerin oldukça ilgisini çekti. Çiftçi Fatih Şahin, Haziran ayının ortasında yapmayı planladığı hasat günü için heyecanla bekliyor.

BÜYÜK RİSK ALTINDAYDILAR

Hava sıcaklıklarının -12 dereceye ulaşması üzerine, nektarin ağaçlarının bir tanesinin bile dayanamayacağını düşünen 45 yaşındaki Fatih Şahin, ağaçlarının üstüne su püskürtüp dallarının buzlanmasını sağladı. Bu şekilde 3 gün boyunca uyguladığı sistemle, zarar görme ihtimali olan ürünlerini korumuş oldu. Taşova ilçesinde bulunan Yerkozlu köyündeki 6,5 dekarlık bahçede inceleme yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tomurcuklanan dalların yüzde 80’inin başarılı bir şekilde korunduğunu belirledi.

Şahin, dondurmanın nektarin tomurcunun buz içerisinde kalmasını sağladığını ve dışarıdaki aşırı soğuğu hissetmemesini sağladığını ifade ederek, “Ağaçları dondurmasaydık meyve alamayacaktık. Ürünümüzü yüzde 80 oranında korumayı başardık” dedi.

BEKLENTİLERİ AŞAN SONUÇLAR

Havanın gündüzleri -6 derecelere düştüğü günlerde herhangi bir tedbir alınmaması halinde nektarin ağaçlarının çiçek açamayacağını söyleyen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, “Dondurma yoluyla dondan koruma sistemi sayesinde çiçeklerin beklediğimizin de üstünde yüzde 80’inin sağlıklı olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

MERAKLAR ARTMIŞTI

Havadan kar tanesini andıran buzla kaplı bahçeye bakanlar, ağaçların çiçek açmış olduğunu sanmıştı. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, “Ağaçların tamamı buz kristali gibiydi. Bu ağaçların kuruyacağını bile söyleyenler oldu. Sonucu merakla bekleniyordu” diyerek durumu özetledi.