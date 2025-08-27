Haberler

Amasya’da Çilek Gelişimi İzleniyor

ÇİLEK FİDELERİNİN GELİŞİMİ TAKİP EDİLİYOR

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle Amasya’daki üreticilere dağıtılan çilek fidelerinin durumu inceleniyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Meyve Yetiştiriciliği Birimi çalışanları, sahada yaptıkları gözlemlerle çileklerin fenolojik durumunu değerlendirdi.

ÜRÜN KALİTESİ ARTIRILIYOR

Ürün kalitesinin yükseltilmesi ve rekoltenin artırılması için katkı sağlayacak tekniklerin çiftçilere sunulması hedefleniyor. Çilek yetiştiriciliğinde uygulanacak olan bu teknikler, bölgedeki çiftçilerin bilgi seviyesini artırarak, verimliliği de olumlu yönde etkiliyor.

