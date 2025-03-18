Amasya’da Cinayet Şüphelisi Genç Tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Amasya’da 6 yıl önce babası bıçaklanarak hayatını kaybeden bir kişinin olayın faillerinden biri olarak tutuklanıp 6 ay sonra serbest kalması sonrasında bir cinayet işlendi. 17 yaşındaki şüpheli M.E, evinin önünde 9 bıçak darbesiyle 28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli’yi öldürdü.

TARTIŞMA VE KAVGA

Dün Kirazlıdere Mahallesi’ndeki olayda, M.E. ile Gedizli arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İkili arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü ve M.E, yanında bulunan bıçakla Gedizli’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri M.E’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak karakola götürdü. Gedizli’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.

SORULARA CEVAPSIZ KALDI

Karakolda ifadesi alınan M.E, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin “Neden bıçakladınız, babanızın intikamını mı almak istediniz?” gibi sorularını yanıtsız bıraktı. Çıktığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 arkadaşı da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GEÇMİŞTEKİ BAĞLANTILAR

Katil zanlısı M.E.’nin babası Hüseyin E.’nin 6 yıl önceki bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği ve bu olaya karışan kişilerden birinin cinayet sonrası 6 ay cezaevinde kalan Recep Tayyip Gedizli olduğu tespit edildi. Bu durum olayın karmaşık geçmişini gözler önüne seriyor.