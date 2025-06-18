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Amasya’da Çocuk Parkı Yangını, 4 Şüpheli Gözaltında

ÇOCUK PARKINDA YANGIN ÇIKTI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Amasya’da bir çocuk parkında meydana gelen yangın sonrasında polis ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı. Koza Mahallesi’ndeki çocuk parkında geç saatlerde ateş yakılarak çevreye ve oyun alanlarına zarar verilmesi olayı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, çeşitli suç kayıtlarına sahip olduğu belirlenen 4 şüpheli, E.K., E.B.G, F.P ve E.H.K tespit edilerek gözaltına alındı. Amasya Valiliği, “Halkımızın ve sokaklarımızın huzurunu bozmaya çalışan kişilerle mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir” açıklamasıyla devlete olan bağlılıklarını vurguladı.

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