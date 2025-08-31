Amasya’da Çocuklar Yağmur Duası Yaptı

ÇOCUKLAR HANTSE GUAŞE GELENEKLERİNİ YAŞATIYOR

İlçeye bağlı Saray Mahallesi’nde bir araya gelen çocuklar, ‘Hantse Guaşe’ adı verdikleri kukla ve sepetlerle ev ev dolaşmayı sürdürüyorlar. Ellerinde kuklalar ve sepet bulunan çocuklar, “yağ yağ yağmur, teknede hamur, ver Allah’ım ver sicim gibi yağmur” diyerek mahalle sakinlerinden bulgur, yumurta, yağ ve su toplamak için hep birlikte dua ediyor. Bu esnada, mahalle halkı da çocukların üzerine kovalarla su serpiyor ve onların dualarına katılıyor.

ESKİ ÇERKES GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Etkinlik sonrasında, mahalle sakinleri ve çocuklar bir araya gelerek topluca dua ediyor. Bu aktivitenin, unutulmaya yüz tutmuş eski bir Çerkes geleneğini yaşatmaya yönelik olduğunu ifade eden mahalleden Esin Arslan, “Hantse Guaşe’yi çocuklarımıza öğretmek, büyüklerimize de eski günleri hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın duaları ile yöremize ve yurdumuza bol rahmetler diliyoruz” diyor.