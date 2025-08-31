Amasya’da Çocuklar Yağmur Duası Yaptı

ÇOCUKLAR GELENEĞİ YAŞATIYOR

İlçeye bağlı Saray Mahallesi’nde bir araya gelen çocuklar, ellerindeki ‘Hantse Guaşe’ adını verdikleri kukla ve sepetler ile ev ev dolaşmaya başladı. Çocuklar, “yağ yağ yağmur, teknede hamur, ver Allah’ım ver sicim gibi yağmur” sözleriyle hep bir ağızdan dua etti ve mahalle sakinlerinden bulgur, yumurta, yağ ve su topladı.

MAHALLE SAKİNLERİ DUALARINA EŞLİK EDİYOR

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde, mahalle halkı çocukların üzerine kovalarla su serperek onların dualarına katıldı. Etkinlik sonunda mahalle sakinleri ve çocuklar bir araya gelerek toplu dua gerçekleştirdi. Unutulmaya başlamış eski bir Çerkes geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlendiklerini belirten mahalleli Esin Arslan, “Hantse Guaşe’yi çocuklarımıza öğretmek, büyüklerimize de eski günleri hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın duaları ile yöremize ve yurdumuza bol rahmetler diliyoruz” dedi.