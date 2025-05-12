Amasya’da Deprem Meydana Geldi

DEPREMLERİN SEBEBİ VE DERİNLİĞİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, saat 12.23’te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından, 12.26’da 4,2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gümüşhacıköy olarak belirlendi. Bu sarsıntının 10,07 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. 4,2 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı ise 19 kilometre derinlikte meydana geldi.

VATANDAŞLARIN REFLEKSİ VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Depremler sırasında korku yaşayan vatandaşlar, binalardan dışarı çıkarak bir süre beklediler. Sarsıntılar, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor.” dedi.

EĞİTİMDE ARA VE ZARAR GÖREN YAPILAR

Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde, depremin ardından okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca, deprem yüzünden ilçeye bağlı bazı köylerdeki evlerin ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu, bazı evlerin bahçe duvarları ise yıkıldı. Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, kent merkezi ve köylerde incelemelerde bulunarak, saha çalışması yapan ekiplerden bilgi aldı.