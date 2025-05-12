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Amasya’da Depremler Kameraya Yansıdı

AMASYA’DA DEPREM ANLARI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3’er dakika arayla 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre, ilçe merkezinde saat 12.23’te 4,4 büyüklüğündeki deprem, ardından 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı gerçekleşti.

SARSINTI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu depremler, bölgede panik anlarına yol açtı. Sarsıntı esnasındaki anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, depremin etkisinin ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor.

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