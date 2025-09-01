Amasya’da Düğünde Horoz Hediye Edildi

DÜĞÜNDE GEÇİŞ TÖRENİNE FARKLI BİR DOKUNUŞ

Amasya’nın Suluova ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, damat olağanüstü bir hediye aldı. Damadın arkadaşları arasında yer alan Burhan İnan, 250 bin TL değerinde Hint horozunu damada takı yerine hediye etti. ‘Çilli’ adlı horoz ile birlikte damat, düğün süresince eğlenceli anlar yaşadı.

ŞAŞKINLIKLARIN BİTİMEDİĞİ ANLAR

Alaattin ve Gülay Karakullukçu çiftinin düğününde, Burhan İnan salonun oyun pistine bir çantayla geldi. Çantanın içini açtığında Hint horozunu gören damat ve düğün misafirleri büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. ‘Çilli’ adındaki horozu yetiştiren Burhan İnan, “Yakın arkadaşım olan damada dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisi olan Hint horozunu hediye ettim” diye ifade etti. İnan, horozun 250 bin TL değerinde olduğunu belirtti. Damat Alaattin Karakullukçu ise “Burhan abimiz en gözde horozunu bana hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

FARKLILIKLA HATIRLANAN DÜĞÜN

Bu olay, düğünlerde gösterilen alışılmış takıların ötesinde bir hediye ile damadın arkadaşları tarafından gerçekleştirilen farklı bir sürpriz oldu. Hem damat hem de davetliler, bu şekilde gerçekleştirilen hediye geleneği ile unutulmaz anlar yaşadı.