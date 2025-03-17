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Amasya’da Durdurulan Ambulans Kaçak Göçmen Taşıdı

Amasya’da Durdurulan Ambulans İçinden Kaçak Göçmen Çıktı

Amasya’da, polis ekipleri tarafından durdurulan bir ambulans, Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmenin ortaya çıkmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden birinin tutuklandığı bildirildi.

Düzensiz Göçmen Taşınmasına Yönelik Operasyon

İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetleri’ne ait bir ambulans, Amasya’nın Taşova yolu uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde, hasta sedyesinde yatan ancak aslında hasta olmayan ve kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen bir Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Araçta bulunan M.Ş., İ.N. ve A.B.G. isimli şahıslar hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

M.Ş., tutuklama kararı ile cezaevine gönderilirken, İ.N. ve A.B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Amasya’daki düzensiz göçmen taşıma faaliyetlerine karşı yürütülen denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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