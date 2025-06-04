Amasya’da Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

ÇOCUĞUN TRAJİK KAZASI

Amasya’da bayram tatili için yola çıkan bir ailenin mola verdiği yerde, salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybediyor. Olay, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli’den Ordu’ya doğru seyahat eden Duran ailesinin Amasya’da bir çay bahçesinde dinlenirken gerçekleşiyor.

ACILI AİLENİN YAŞADIĞI ŞOK

Anne ve babasının salladığı salıncağın aniden devrilmesi sonucu yere düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Olayın ardından anne ve babanın yaşadığı acıyı hastane görevlileri paylaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılıyor.