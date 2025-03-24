Amasya’da Gaz Sızıntısı Can Aldı

BİR YAŞLI KADIN GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Amasya’da, evinde ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olay, yalnız yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kılıç’ın iki gündür telefonlarına yanıt vermemesi üzerine il dışındaki akrabalarının durumu komşularına bildirmesiyle ortaya çıktı.

AÇIK UNUTULAN OCAKTAN GAZ SIZDI

Edinilen bilgilere göre, Üçler Mahallesi’nde, 4 katlı bir binanın en üst katında yalnız yaşayan Fatma Kılıç, mutfakta açık bırakılan ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki gündür Fatma Kılıç’a ulaşamayan akrabaları, endişelenip komşuların yardım istemesi üzerine durumu polise iletti. Kapıyı çalan komşular, içeriden ses duyamayınca durumu polise bildirdi.

KOMŞULAR VE POLİS EŞLİĞİYLE KONTROL EDİLDİ

Polis ekipleri ve itfaiye ekibi, eve girdiğinde mutfakta yatakta hareketsiz yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç, 6 ay önce kiraladığı evde yaşamaktaydı. Cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Yaşlı kadının vefatının ardından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, “Fatma teyzemiz çay içmek için ocağa çay koymuş. Yatağına yatmış. Çaydanlık taşınca, sönen eski tip ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Macide Ağırman da, 6 ay önce taşınan yaşlı kadından iki gündür haber alınamaması üzerine dairenin kapısının açılmasıyla cansız bedeniyle karşılaşıldığını aktardı.