Amasya’da Geleneksel Piknik Etkinliği Yapıldı

GELENEKSEL KÖY ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Alan Köyü’nde geleneksel köy şenliği ve piknik etkinliği yapıldı. Etkinlikte söz alan Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, katılımcıların bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu tür organizasyonların, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

KATKILAR VE TEŞEKKÜRLER

Etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren Alan Köyü Dernek Başkanı Dursun Buran, köy muhtarı Halil Yerlikaya ve Halil Morkoç’a teşekkür edildi. Yöresel lezzetlerin sunulduğu şenlikte, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Alan Köyü Derneği tarafından düzenlenen bu etkinliğe, Belediye Başkanı Kemal Şahin’in yanı sıra, Ak Parti Göynücek İlçe Başkanı Fatih Bulut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.