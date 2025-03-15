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Amasya’da Geleneksel Sepet Sallama Geleneği Devam Ediyor

RAMAZAN GELENEĞİ: SEPET SALLAMA

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Ramazan ayında çocukları sevindiren “Sepet sallama” geleneği 152 yıldır devam ediyor. Ramazan ayının ortasında yapılan iftarın ardından lambalarla aydınlatılan sokakları dolaşan çocuklar, yanlarında taşıdığı sepet ve poşetlerle evlerden ve dükkanlardan büyükleri tarafından toplanan hediyeleri alıyor. Böylece çocuklara Ramazan sevincini ve paylaşma kültürünü aşılıyor. Bu yıl da çocuklar bu renkli geleneğin tadını çıkarmayı başardı. Alpaslan İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin öncülüğünde çalınan davul ve zurna eşliğinde köydeki herkes yöresel oyunlarla etkinliğe katkı sağladı.

HEDİYENİN GEÇMİŞİ

57 yaşındaki Ziya Ahmet Celep, çocukken kendilerinin de köyü dolaşarak hediye topladığını belirterek, “Çocuklar ellerinde sepet ve poşetleriyle ev ev, dükkan dükkan gezerek elma, yumurta, çikolata ve şeker gibi şeyleri toplayıp paylaşıyor. Atalarımızdan bizlere kalan 152 yıllık bu mirası yaşatarak, bizden sonraki nesillere de aktarıp bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz” dedi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köyde, geçmişte tek katlı evlerin çatısından sarkan sepetlere hane sahipleri hediyelik yiyecekler eklerken, günümüzde bu geleneğin daha çok çocukların tercih ettiği kek, çikolata, şeker, meyve suyu ve ceviz gibi yiyeceklerin poşetlerde toplanmasıyla yaşatıldığına değinen köy muhtarı Harun Zorlu, bu geleneğin ilçedeki 63 köy arasında sadece kendi köylerinde uygulandığını söyledi.

ÇOCUKLARDAN SEVİNDİRİCİ AÇIKLAMALAR

Sepet sallayan çocuklardan Nazlı Kurt, “Ninelerimizin, dedelerimizin bizden önce yaptığı bu geleneksel etkinliği sürdürüyoruz. Biz yaşlıları ziyaret ettikçe yaşlılarımız daha mutlu oluyor” açıklamasında bulundu. Diğer bir çocuk Muhammet Emin Çelik ise, “Sepetlerimizi sallıyoruz, insanlar bizlere şeker veriyor. Öğretmenlerimiz de bize yardım etti. Öbür poşetimi de doldurmaya başladım” dedi.

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