Amasya’da Genç Çiftçi Elma Hasadı Başladı

GENÇ ÇİFTÇİNİN BAŞARISI

Amasya’da yaşayan genç çiftçi, aldığı tedbirlerle nisan ayındaki kar ve zirai don felaketinin etkilerinden koruduğu bahçesinde elma hasadına başladı. Kilosunu 50 TL’den satmaya başladığı elmalarından toplamda 80 ton rekolte bekliyor. 30 yaşındaki çiftçi Furkan Tokmak, elma çiçeklerini aşırı soğuktan korumak için dumanlama yöntemi ve bitki antifrizi kullandı. Ayrıca, ağaçlarının yazın aşırı sıcaklarından etkilenmemesi için bahçesindeki uzayan yabani otların oluşturduğu nemlenmeden yararlandı. Şehirde meyvelerin zarar görmediği nadir bahçelerden olan 18 dekarlık bu alanda renkli elmaların hasadı gerçekleştiriliyor.

BAKIM VE TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Furkan Tokmak, birlikte çalıştığı babasının isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra döndüğü Amasya’da, dedesinden kalma arazide 30 yıl önce dikilen elma ağaçlarının bakımını üstlendi. Nisan ayında yaşanan beklenmedik kar yağışının ardından meydana gelen zirai don olayı öncesinde bir dizi tedbir aldı. Eksi 5 derecelere kadar inen aşırı soğuğa karşı dumanlama yöntemi uygulayıp, ağaçlarına bitki antifrizi verdi. Amasya’nın aralarında bulunduğu 30’dan fazla ilde meyve bahçelerinde büyük zararlara yol açan felaket, genç çiftçinin bahçesini teğet geçti. Çeşitli türlerdeki elma ağaçlarını besleyen Tokmak, emeklerinin karşılığını almaya başladı. Rengarenk elmaların kilosu 50 TL’den satılmaya başlarken, bahçede 80 ton rekolte bekleniyor.

BAŞARININ SIRRI

Genç çiftçi, başarısının temelini şöyle açıkladı: “Ağaçlarımızın yarısı çiçek açmıştı. Bahçe kar yağışıyla bembeyaz olmuştu. Gece sabaha kadar dumanlama yaparak radyasyon kaynaklı ısı kayıplarını önlemeye çalıştık. Bunun dışında, zirai don olayından 2 gün önce ağaçlarımıza doğal ilaçlar olan bitki antifrizini uyguladık. Don sonrası da stres azaltıcı bazı zirai uygulamalar yaptık.”

YABANİ OTLARIN FAYDASI

Tokmak, yemyeşil bahçesinde uzayan yabani otlara da dokunmamayı tercih etti. “Otların bitkiler üzerine zararından çok, faydası var” diyen Tokmak, yazın Amasya’nın 45 dereceye kadar sıcaklık gördüğünü belirtti. “Bahçenin yeşil olması hem topraktaki su kaybını önlüyor hem de bahçeyi serin ve nemli tutuyor. Özellikle kırmızı çeşit elmalarda renklenmeyi teşvik ettiği için bahçemizi otlu bıraktık” şeklinde kişisel görüşünü paylaştı.