Amasya’da Görsel Şölen Gökkuşağı

SAĞANAK SONRASI GÖKKUŞAĞI GÖRÜNTÜSÜ

Amasya’da kısa süre içinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında muhteşem bir gökkuşağı görüldü. Öğle saatlerinde yağmur bulutlarının aniden dağılmasıyla birlikte güneşin ışıkları gökyüzünde belirdi ve bu durum gökkuşağının ortaya çıkmasına neden oldu.

KARTPOSTAL GİBİ GÖRÜNTÜLER

Gökkuşağı, kent genelinde uzun süre gözlemlenebildi ve birçok noktadan muhteşem bir görüntü oluşturdu. Bu doğal olay, kentte yaşayanlar için adeta bir görsel şölen haline geldi. Gökkuşağının yarattığı bu muhteşem manzara, vatandaşların ilgi odağı oldu.