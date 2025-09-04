Haberler

Amasya’da Hafızlar Törenle Belgelerini Aldı

GENÇ HAFIZLAR BELGELERİNİ ALDI

Amasya’da yer alan Büyükağa Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini başarıyla bitiren genç hafızlar, düzenlenen bir törenle belgelerini aldı. Bu önemli etkinliğe Amasya Müftüsü Hamza Bayram ve müftü yardımcıları Yılmaz Özbakır ile Metin Şener de katıldı.

MÜFTÜ’DEN TEBRİK MESAJI

Hafızlık eğitimini tamamlayan gençlere hitap eden Müftü Bayram, “Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i gönüllerde ve zihinlerde muhafaza etmenin en büyük onurudur. Bu başarıda emeği geçen hocalarımızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerimizi de gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

