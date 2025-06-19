Amasya’da İki Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

DÖRT YARALI OLAYI

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı. Ö.K. yönetimindeki 05 DE 944 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 05 LK 336 plakalı otomobil, Yüzbeyköyü yakınlarında çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası sürücüler ve araçlarda bulunan 2 yolcu yaralanma yaşadı. Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı.