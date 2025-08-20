Haberler

Amasya’da İki Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, Uzunoba köyü yakınlarında seyir halindeyken M.K’nın kullandığı 05 DK 431 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobiller şarampole sürüklendi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın bildirilmesiyle birlikte olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücülerin de dahil olduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

