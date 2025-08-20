Haberler

Amasya’da İki Araç Kaza Yaptı

AMASYA’DAKİ KAZADA DÖRT YARALI

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 4 kişi yaralandı. S.K. yönetimindeki 55 HY 575 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolunun Helvacı mevkisinde Z.G’nin kullandığı 05 AU 313 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan A.B. ve N.K, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Haberler

Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.