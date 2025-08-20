Amasya’da İki Araç Kaza Yaptı

AMASYA’DAKİ KAZADA DÖRT YARALI

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 4 kişi yaralandı. S.K. yönetimindeki 55 HY 575 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolunun Helvacı mevkisinde Z.G’nin kullandığı 05 AU 313 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan A.B. ve N.K, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.