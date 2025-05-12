Amasya’da İki Deprem Gerçekleşti!

AMASYA’DA İKİ DEPREM OLDU

Amasya’da peş peşe iki deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi olan depremlerden birincisinin büyüklüğünü 4,4 olarak belirledi. Bu deprem, saat 12.23’te 10 kilometre derinlikte oluştu.

İKİNCİ DEPREM DE GÜMÜŞHACIKÖY’DE MEYDANA GELDİ

İlk depremin ardından sadece üç dakika sonra, 12.26’da aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir diğer deprem gerçekleşti. Bu ikinci depremin derinliği ise 19 kilometre olarak kaydedildi. Amasya’daki her iki depremin merkez üssü Gümüşhacıköy olarak saptandı.

DEPREMLER ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Her iki deprem Amasya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, birçok kişi sosyal medya üzerinden bu depremler ile ilgili paylaşımlarda bulundu.