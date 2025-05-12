Amasya’da İki Deprem Meydana Geldi

AMASYA’DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Gümüşhacıköy ilçesinde deprem anı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre bu depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre, saat 12.23’te Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.07 kilometre derinliğinde oluştu. Bu durum, kent merkeziyle birlikte çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Kısa süreli panik yaşansa da, ilk verilere dayalı olarak ciddi bir zararın olmadığı ifade ediliyor.

İkinci depremin durumu

İlk depremin üzerinden sadece 3 dakika geçtikten sonra, saat 12.26’da aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 19 kilometre olarak kaydedildi.