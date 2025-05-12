Amasya’da İki Deprem Oldu

Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Depremle Sarsıldı

Amasya, Gümüşhacıköy ilçesinde iki ayrı deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, ilk deprem saat 12.23’te 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Gümüşhacıköy olan bu depremin ardından, 12.26’da bölgede 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremlerin Derinliği ve Hissedildiği Alanlar

Bu depremler, sırasıyla 10.07 ve 19 kilometre derinliklerinde oluştu. Amasya il merkezi ve çevresindeki ilçeler ile birlikte, Samsun’un doğu kesimleri ve çevre illerde de hissedildi. Depremler sebebiyle kısa süreli panik yaşandığı bildiriliyor.