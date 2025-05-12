Haberler

Amasya’da İki Deprem Oldu

Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Depremle Sarsıldı

Amasya, Gümüşhacıköy ilçesinde iki ayrı deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, ilk deprem saat 12.23’te 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Gümüşhacıköy olan bu depremin ardından, 12.26’da bölgede 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremlerin Derinliği ve Hissedildiği Alanlar

Bu depremler, sırasıyla 10.07 ve 19 kilometre derinliklerinde oluştu. Amasya il merkezi ve çevresindeki ilçeler ile birlikte, Samsun’un doğu kesimleri ve çevre illerde de hissedildi. Depremler sebebiyle kısa süreli panik yaşandığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da İlk Hac Kafileleri Yola Çıktı

Bursa'dan yola çıkan ilk hac kafilesi, 2025 yılı hac organizasyonu için kutsal topraklara dualarla yola çıktı. 3 bin 300 hacı adayı İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
Haberler

Hulusi Akar: “Gençlerimizin Canını Kazanacağız”

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın feshedilmesi sonrası, Türkiye'nin terörden arınma kararlılığını ve bölgedeki yeni adımları duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.