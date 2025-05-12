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Amasya’da İki Deprem Oldu

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AMASYA’DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Amasya’da kısa bir süre içinde iki farklı deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gümüşhacıköy ilçesi merkezli depremlerden ilkinin büyüklüğünü 4,4 olarak kaydetti. Bu deprem, saat 12.23’te meydana gelirken, derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Ardından, üç dakika sonra saat 12.26’da aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. İkinci depremin derinliği ise 19 kilometre oldu.

İKİ DEPREM ÇEVRESİNE HİSSEDİLDİ

Amasya’daki depremler, çevredeki illerde de hissedildi. Şu ana kadar depremler sonrası olumsuz bir durum bildirilmemekle birlikte, birçok kişi sosyal medya platformlarında depreme dair paylaşımlarda bulundu.

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