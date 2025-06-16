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Amasya’da İneğe Otomobil Çarptı

Olayın Detayları

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir otomobilin çarptığı inek olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ceviz’in kullandığı 38 HG 507 plakalı otomobil, havalimanı kavşağı yakınlarında önüne çıkan ineğe çarptı.

Otobanda Gerçekleşen Kaza

Çarpmanın etkisiyle inek olay yerinde telef oldu. Otomobilde meydana gelen hasara rağmen, araçtaki sürücü kazadan şans eseri kurtuldu. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Gelecek Önlemler

Bu tür kazaların yaşanmaması için gerekli önlemler alınması gereken bir konu olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin daha dikkatli olması ve bu durumda önleyici tedbirler alması bekleniyor.

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