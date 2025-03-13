Amasya’da İş Adamı Çocuklara Şeker Dağıtıyor

İŞ ADAMINDAN RENKLİ BİR HOBİ

Amasya’da bir iş adamı, boş zamanlarında hobi olarak çocuklar ve gençler için kendi elleriyle pamuk şeker hazırlayıp onların yüzlerini güldürüyor. Devasa kaya parçalarının kopartılıp dönüşümünü sağlayan mermer fabrikası sahibi 51 yaşındaki Bekir Kurt’un pamuk şeker tezgahının başında ücretsiz olarak pamuk şeker yaptığını görenler şaşkınlık yaşıyor.

RAMAZAN’DA ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER

Amasya Kültür Derneği’nin Ramazan ayında öğrencilere yönelik düzenlediği programda iftar veren 51 yaşındaki Kurt, programın sona ermesinin ardından beraberinde getirdiği tezgahta elleriyle pamuk şeker yaparak dağıttı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen asrın felaketinin ardından gittiği deprem bölgesinde kendisinden pamuk şeker isteyen çocuklardan etkilenen evli ve dört çocuk babası Kurt, bu renkli iş için kolları sıvayarak “Pamuk şeker makinesini satın alıp hazırlanmasını öğrendim. Sonra deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp dağıttım. Amasya’ya döndüğümde ise okullardaki, derneklerdeki etkinliklere katılıp çocuklara ücretsiz pamuk şeker yaparak yüzlerini güldürmeye çalışıyorum” diyor.

TEŞEKKÜR VE ANILAR

Amasya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akıllıoğlu, Ramazan ayı boyunca 60’tan fazla üniversite öğrencisine derneğe ait Şeyhcui Kütüphanesi’nde iş adamlarının desteğiyle iftar verdiklerini belirterek Bekir Kurt’a teşekkür etti. Pamuk şekerin yüzleri güldürdüğüne dikkat çeken Akıllıoğlu, “Bekir Bey hazırladığı pamuk şekerlerle gençleri neşelendirdi. Bizleri de çocukluğumuza götürdü. Çünkü eskiden büyükler ceplerinde şeker taşırdı. Çocuklara şeker verip dualarını alırdı. Bekir Bey de böylece gönüllerini hoş ettiği çocukların duasını alıyor. Onu ‘şekerci amca’ diye hatırlayacaklar” açıklamasında bulundu.