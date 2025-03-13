Haberler

Amasya’da İş Adamı Çocuklara Şeker Dağıtıyor

İŞ ADAMINDAN RENKLİ BİR HOBİ

Amasya’da bir iş adamı, boş zamanlarında hobi olarak çocuklar ve gençler için kendi elleriyle pamuk şeker hazırlayıp onların yüzlerini güldürüyor. Devasa kaya parçalarının kopartılıp dönüşümünü sağlayan mermer fabrikası sahibi 51 yaşındaki Bekir Kurt’un pamuk şeker tezgahının başında ücretsiz olarak pamuk şeker yaptığını görenler şaşkınlık yaşıyor.

RAMAZAN’DA ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER

Amasya Kültür Derneği’nin Ramazan ayında öğrencilere yönelik düzenlediği programda iftar veren 51 yaşındaki Kurt, programın sona ermesinin ardından beraberinde getirdiği tezgahta elleriyle pamuk şeker yaparak dağıttı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen asrın felaketinin ardından gittiği deprem bölgesinde kendisinden pamuk şeker isteyen çocuklardan etkilenen evli ve dört çocuk babası Kurt, bu renkli iş için kolları sıvayarak “Pamuk şeker makinesini satın alıp hazırlanmasını öğrendim. Sonra deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp dağıttım. Amasya’ya döndüğümde ise okullardaki, derneklerdeki etkinliklere katılıp çocuklara ücretsiz pamuk şeker yaparak yüzlerini güldürmeye çalışıyorum” diyor.

TEŞEKKÜR VE ANILAR

Amasya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akıllıoğlu, Ramazan ayı boyunca 60’tan fazla üniversite öğrencisine derneğe ait Şeyhcui Kütüphanesi’nde iş adamlarının desteğiyle iftar verdiklerini belirterek Bekir Kurt’a teşekkür etti. Pamuk şekerin yüzleri güldürdüğüne dikkat çeken Akıllıoğlu, “Bekir Bey hazırladığı pamuk şekerlerle gençleri neşelendirdi. Bizleri de çocukluğumuza götürdü. Çünkü eskiden büyükler ceplerinde şeker taşırdı. Çocuklara şeker verip dualarını alırdı. Bekir Bey de böylece gönüllerini hoş ettiği çocukların duasını alıyor. Onu ‘şekerci amca’ diye hatırlayacaklar” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Cengiz Keskin, iftar daveti sonrası yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Ön otopsi, ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu ortaya koydu.
Haberler

Galatasaray, Bayern’li Genç Kaleci Peşinde

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın yerine Bayern Münih'ten 21 yaşındaki kaleci Jonas Urbig'i kiralamayı düşünüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.