Amasya’da Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Türk Kızılay Amasya Kan Bağış Merkezi tarafından, Merkez Çarşı Camisi önünde yapılan bu etkinliğe çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

KAN VERMEK İNSANİ BİR GÖREV

Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Ömer Sayar, kampanyaya katılan gazetecilere, sağlıklı bir hayat sürmek için kan vermenin önemine dikkat çekti. Sayar, kan vermenin “insanı bir görev” olduğunu ifade ederek, “Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.