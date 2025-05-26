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Amasya’da Kanalda Çocuk Cansız Bulundu

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AMASYA’DA TRAJİK OLAY

Amasya’nın Suluova ilçesinde, 11 yaşındaki bir çocuk serinlemek için sulama kanalına girdi. Çocuk, bir anda akıma kapılıp gözlerden kayboldu. Olayın ardından, durum yetkililere bildirildi ve bölgeye AFAD, itfaiye, polis ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Kanal içinde ve çevresinde hemen arama çalışmaları başladı. Su seviyesinin düşürülmesinin ardından 1 saatten uzun süren çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, çıkarıldıktan sonra ambulansa konularak hastaneye götürüldü.

KURTARMA ÇABASI BAŞARISIZ OLDU

Çocuğun su içinde çırpındığını gören Veli Yaşar, onu kurtarmak için kanala girdi. Veli Yaşar, “Su çok akıntılı ve derindi. Çocuğa yetişmeye çalıştım. Ama başaramadım. Birkaç sefer dalıp çıktım. Sonra kayboldu. Su bulanık olduğu için bir daha da göremedim.” şeklinde konuştu.

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