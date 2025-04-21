Amasya’da Kavşakta Otomobil Yayaya Çarptı

Olayın Gerçekleştiği Yer

AMASYA – Amasya’da, yaya geçidine 10 metre mesafedeki kavşakta, yaya geçmekte olan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazanın Detayları

Elde edilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki kavşakta yolun ortasından geçmeye çalışan Amasya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Arif Aydıner, Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Olay sırasında, yaya geçidine oldukça yakın bir noktada gerçekleşen kazadan sonra çevredeki vatandaşlar hemen Aydıner’e yardım etti.

Sonuç ve İnceleme

Başından yaralanan Aydıner, kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, polis ekipleri, kaza anını kaydeden güvenlik kamerasını inceleme altına aldı. Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.