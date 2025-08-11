AMASYA’da Kaza, 2 Ölü 6 Yaralı

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile patpatın çarpması sonucunda Nesrin Pazar (52) ve oğlu Fatih Pazar (22) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza, Amasya-Taşova karayolu Çiğdemlik köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Kasım K. yönetimindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil, Fatih Pazar’ın kullandığı patpat ile çarpıştı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemede sürücü Fatih Pazar ve annesi Nesrin Pazar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan patpattaki bir kişi ile araçtaki beş kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

AİLE BAĞLARI VE YAS

İlk belirlemelere göre, kazada hayatını kaybeden Nesrin Pazar’ın, oğluna daha önce böbreğini verdiği öğrenildi. Bu trajik olay, pek çok kişi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Kazaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.