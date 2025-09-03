Haberler

Amasya’da Kaza Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya’da bir otomobilin bariyere çarpması sonucu dramatik bir kaza gerçekleşti. Bu kazada yol kenarına savrulan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay, K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı aracın, Helvacı Mahallesi yönüne ilerlerken çevre yolu bağlantı noktasını geçtikten sonra direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle başladı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durumun aciliyeti bildirilerek kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Kazada sürücü K.Y. ile diğer yolcular M.C.E. ve B.E. hafif yaralar alırken, araçtan savrulan M.S.Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak M.S.Ç.’nin tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

