Amasya’da Kuşkonmaz Toplayan Genç Ölü Bulundu

GENÇ KUŞKONMAZ TOPLAMAYA GİTTİ

Amasya’da ormana kuşkonmaz toplamaya giden 23 yaşındaki Ferdi Sözkesen’in acı haberi geldi. Kızılkışlacık köyünde yaşayan genç, sabah saatlerinde ormanda kuşkonmaz toplamak için yola çıktı. Uzun bir süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

Yapılan aramada, genç ormanda son görüldüğü yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Sözkesen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp krizi geçirdiği düşünülen gencin cenazesi, köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Amasya Akdağlılar Deneği Başkanı İsmail Koyuncu, Sözkesen’in geçmişte camide teravih namazı kıldırdığını belirterek ailesine başsağlığı diledi.