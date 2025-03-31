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Amasya’da Minibüs Kazası: 11 Yaralı

DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN ARAÇTAKİ KAZA

Amasya’nın Suluova ilçesinde, 3 aracın karıştığı bir kaza sonucunda 11 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, kaza Beyazıt Mahallesi Geçit Cami kavşağında gerçekleşti. Diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan, 55 HU 054 plakalı minibüs, iki otomobile çarptı.

KAZA SONUCUNDA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Minibüste bulunan 5 diyaliz hastası dahil toplam 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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